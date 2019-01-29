İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşın ihbarı hırsızları ele verdi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikametten hırsızlık yapan 2 kadını vatandaşın ihbarı üzerine binadan çıkarken yakaladı.


Alınan bilgiye göre, dün 155 Polis İmdat hattına Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak üzerinde şüpheli şahıslar bulunduğu yönünde ihbar geldi. İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler adrese giderek şüpheli şahısları takip etti. Takip sırasında, bir binaya girdikleri belirlenen şahısları yakalamak için çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli S.Y. ve Y.Y.'yi yakaladı.


Ayrıca gözaltına alınan şahıslara yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet yüzük ve 1 adet altın zincir kolye ele geçirildi. Çalınan ziynet eşyaları sahibi A.T.'ye teslim edildi. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan yakalanan 2 kadın şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.