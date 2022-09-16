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Vatandaşın kırık çöp konteyneri ile imtihanı

Eskişehir’de Odunpazarı bölgesinde bulunan bir mahallede bulunan kırık konteynırı uzun süredir kullanan vatandaş, yetkililere değiştirilmesi için çağrıda bulundu.

Eskişehir'de Odunpazarı bölgesinde bulunan bir mahallede bulunan kırık konteynırı uzun süredir kullanan vatandaş, yetkililere değiştirilmesi için çağrıda bulundu.


Odunpazarı İlçesi Çankaya Mahallesi'nde bulunan ve her gün ağzına kadar dolan kırık çöp konteyneri değiştirilmeyi bekliyor. Şehit Osman Genç Sokak'ta üzerinde bulunan ve gövdesinde derin çatlak olan çöp konteyneri, uzun süredir kullanılıyor. Kötü koku ve sağlığı tehdit etmeye başlayan kırık konteynerin değişmesini bekleyen vatandaşlar, yetkililerin duyarsız olmamasını istedi.

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