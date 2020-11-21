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Vatandaşlar güneşin tadını çıkartıyor

Eskişehirli vatandaşlar hava sıcaklığı düşük seviyede seyretse bile sonbaharın son günlerinde etkisini gösteren güneşin tadını çıkartıyor.


Eskişehir'de son kaç gündür yaşanan kapalı havadan sonra bugün güneş çıktı. Hem havanın soğuk olması hem de sonbaharın bitimine kaç gün kala çıkan güneşi fırsat bilen vatandaşlar; sokak, cadde ve parklara dolup taştı. Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk havayla kar ve yağmur etkisini gösterirken, Eskişehir'i ısıtan güneş vatandaşların yasak öncesi son saatlerine eşlik etti. İnsanlar; kent merkezi olan Köprübaşı, İyi Eylül caddesi, Doktorlar caddesi, Ulus Anıtı, İsmet İnönü Caddesi ile kenar mahallerinde de sokaklara çıkarak güneşten istifade etti. Yaşlı vatandaşlar çevrede bulunan banklarda saatlerce oturarak vakit geçirirken, gençler ise spor için parklarda bulundu. Gezmek amacıyla dışarıya çıkarlar ise Eskişehir'in güzel manzarasında fotoğraf çekildi.


Diğer yandan bazı vatandaşlar, Korona virüs tedbirleri kapsamında oturması yasak olan Porsuk kenarında oturarak yasağı çiğnerken, kimiler ise sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlemlendi.

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