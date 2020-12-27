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Vatandaşlar kısıtlamada balıkçılara akın etti

Korona virüs (Covid-19) sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehirli vatandaşlar balıkçılarda sıra oluşturdu.


Korona virüs sebebiyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar gün boyu evlerinin yakınlarında bulunan işletmelerde alışverişlerine devam etti. Eskişehirli vatandaşlar da ihtiyaçlarını gidermek için alışverişe çıktı. Market, fırın ve manavların yanı sıra bu hafta balıkçılarda yaşanan kuyruk dikkat çekti. Evlere paket servis de götüren balıkçılar siparişlere yetişemedi. Balık temizlemesinden başlayarak pişirmesine kadar birçok hizmette bulunan balıkçılar, saatler geçtikçe balık sevenlerin akın ettiğini aktarıyor. Gelen vatandaşlar ve satın aldıkları balıklarının temizlenmesi için bekleyenlerle oluşan kuyruk, bir an için da olsa kısıtlamayı unutturdu. Gelen vatandaşlar ise normal süreçten daha az kalabalık olması sebebiyle kısıtlamada yakındaki balıkçılara gelip taze balık alabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

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