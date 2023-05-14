Vatandaşlar oy kullanmaya gidince çarşı sokakları sessizliğe büründü

Dönem Milletvekili Seçiminde oy kullanmaya giden Eskişehirli vatandaşlar şehir merkezi boş bıraktı.

Eskişehirli vatandaşlar sabah saat 08.00'dan itibaren oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Oy kullanmaya giden bazı esnaflar işletmelerini açmaması dikkatleri çekerken, şehir merkezinin boş kalması gözlere çarptı. Çarşı sokakları adeta sessizliğe bürünürken, İki Eylül ve Hamamyolu Caddesi gibi işlek bölgelerin durgun olduğu gözlemlendi. Havanın güzel olması ve Anneler Günü sebebiyle öğleden sonra çarşı sokaklarında hareketlilik olabileceği tahmin ediliyor.