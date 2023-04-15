Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Eskişehir'de aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağışa karşı bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Eskişehir hafta sonuna güneşli başlarken, gün ortasında beklenmedik bir şekilde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Güneşli havaya aldanarak ince giyinen ve bisikletiyle dışarıya çıkan vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerini yanlarından ayırmayarak tedbiri elden bırakmazken, bazı vatandaşların ise yağmura hazırlıksız yakalandığı ve ıslanmamak için hızlıca yürüyerek bina girişlerine sığındığı görüldü.