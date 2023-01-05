İhlas Haber Ajansı

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Vatandaşlardan para dilenerek yol boyunca takip ediyorlar

Eskişehir’de soğuk havalara aldırış etmeden dilenmeye devam eden çocuklar, vatandaşlar dakikalarca peşinden gidiyor.

Eskişehir'de soğuk havalara aldırış etmeden dilenmeye devam eden çocuklar, vatandaşlar dakikalarca peşinden gidiyor.


Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Hamamyolu Caddesi'nde vatandaşları rahatsız eden yabancı uyruklu dilenciler, yoldan geçenleri isyan ettirdi. Vatandaşlardan ısrarla para isteyerek sokak boyunca takip eden çocuklar tüm gün boyunca yüzlerce lira para kazanıyor. Özellikle kentin kalabalık bölgelerinde konuşlanan küçük dilenciler aynı zamanda çevre esnafı ve müşterileri de rahatsız ediyor.

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