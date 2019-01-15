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Vatandaşların karlı pekmez keyfi

Eskişehir’de etkili olan kar yağışı gündeme ’pekmezli kar’ı getirdi.

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı gündeme 'pekmezli kar'ı getirdi.


Günlerdir etkisini gösteren soğuk hava, Eskişehir'de yerini kar yağışına bıraktı. Eskişehir'den Sarıcakaya'ya giden memurlar da yolda kar sürprizi ile karşılaştı. Lapa lapa yağan kar sonrasında memurlar, güzergah boyunca karın keyfini çıkardı. Sabah saatlerinde mesaiye giden ekip, Sarıcakaya'nın en yüksek tepesinde mola verdi. Sarıcakaya Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Enver Ceylan da, araçta bulunanlara pekmezli kar ikram etti. Kendi eliyle ikram yapan Ceylan temiz alandan alınan karın üstüne pekmez dökülmesiyle elde edilen lezzetin mutlaka tadılması gerektiğini ifade etti.

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