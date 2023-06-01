Vatandaşların pratik ‘yağmurluk' çözümü

Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardında son günlerde kenti etkisi altına alan yağışlı hava şemsiye satıcılarını memnun ederken yağmurluk satışlarını da hızlandırdı.

Cadde ve sokakta aniden bastıran yağmura karşı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye satıcılarının yolunu tuttu. Vatandaşların yağmurdan korunmak için pratik çözüm olarak yağmurlukları seçmesi satışları da hızlandırdı. Hem uygun fiyatlı hem de kolay kullanımlı olan yağmurluk satışlarında artış yaşandığını belirten şemsiye satıcısı Emel Uğur, aniden bastıran yağmurdan korunmak için şemsiyeye göre yağmurluğun daha çok satıldığını belirtti.

Normalde yağması gereken nisan yağmurlarının mayıs ve haziran aylarına sarktığını ifade eden Uğur, “Yağmurluk satışlarımız hızlı gidiyor. Rüzgârdan da koruduğu ve uygun fiyatlı olduğundan şemsiyeye nazaran daha çok tercih ediliyor. Elimizde yeni getirttiğimiz stoklar mevcut. Son birkaç gündür de satışlarımız iyi durumda, yoğunluk var. Son günlerde yağan şiddetli yağmurlardan dolayı vatandaşlara pratik çözüm olarak geliyor. Vatandaşlar birbirlerine bile tavsiye ediyorlar. Yağmurluğun kullanması da çok kolay, çantada fazla yer kaplamıyor. Yağmurluk vücudu tam olarak kapladığı için son yağışlarla birlikte revaçta. Aşırı dolu yağışlarında kullanıldığı zaman bacak, omuz gibi yerler ıslanmıyor. Rüzgârı da kestiğinden üşümeyi engelliyor” diye konuştu.