Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi'ne bağışlayacakları belge ve objelerle katkı sağlayacaklar

Tepebaşı Belediyesi, kentin cazibe noktalarından biri olması için Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Müzeye havacılık tarihi araştırmacısı Mustafa Kılıç ve Kurtuluş Savaşı pilotlarından Abdülhalim Canko'nun torunu Murat Canko da bağışlayacakları belge ve objelerle katkı sağlayacaklar.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli astsubay ve Türk Hava Kurumu'nda müze müdürlüğü görevinde bulunmuş havacılık tarihi araştırmacısı Mustafa Kılıç ile bir araya geldi. Eskişehirli Kurtuluş Savaşı pilotlarından Abdülhalim Canko'nun torunu Murat Canko'nun da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç ve konukları, Eskişehir havacılığı üzerine sohbet etti. Ziyarette Kılıç ve Canko, Başkan Ataç'a Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı tebriklerini iletti.

Havacılık tarihi araştırmacısı Mustafa Kılıç, “Çalışmalarımdan Başkan Ataç'a takdimlerim oldu ve kurulacak olan Vecihi Hürkuş Müzemize de katkı sağlamak adına obje ve belge biriktiriyorum. Özellikle de Abdül Halim Canko büyüğümüzün müzede adının yaşatılması için çalışmalarda bulunuyorum. Müzeye katkı sunabilmek adına çalışmalarım sürüyor. Murat Canko ise kabri Hava Şehitliği'nde bulunan Abdülhalim Canko'nun torunu. Kendisinin adının yaşatılmasını arzu ediyoruz. Murat Canko da müzeye dedesi ve Türk havacılığı ile ilgili çok değerli belge ve objeleri bağışlayacak” şeklinde konuştu.

“Havacılık geçmişimiz vurgulanacak”

Başkan Ataç ise bir havacılık kenti olan Eskişehir için parkın çok önemli bir nokta olduğunu belirterek, “Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı, Eskişehir'imizin önemli simgelerinden biri ve belediyemize devrinin ardından daha aktif bir hale gelmesini sağlayacak çalışmalara devam ediyoruz. Alanın daha etkin biçimde kullanılması, hemşehrilerimizin yanı sıra Eskişehir'e dışardan gelen vatandaşların da parkı ziyaret edebilmeleri adına önemli işler yapacağız. Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı'nın genç nesillere havacılığı sevdirilebilmek adına önemli olduğunu düşünüyorum. Merkezde yer alacak müzemiz için de Sevgili Mustafa Kılıç ve Murat Canko, önemli çalışmalar ve katkılar sunacaklar. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Parkın, Eskişehir'in havacılık sektöründeki geçmişini ve yerini vurgulayıcı özellikleri korunurken, şehrimizin cazibe merkezlerinden biri olmasını sağlayacak çalışmalar yapacağız. Şimdiden kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ziyaret sonunda Kılıç, Başkan Ataç'a kendisine ait havacılık konulu kitaplarından armağan etti.