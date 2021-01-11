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Vedalara ve kavuşmalara sahne olan otogarlar boş kaldı

Korona virüs önlemleri ile birlikte şehirlerarası otobüslerin yolcu sayılarında düşüş yaşanırken, otogarlar da boş kaldı.


Korona virüs ile mücadelede uygulanan kısıtlamalar şehirlerarası otobüs terminallerini etkiledi. Peronları boş kalan Eskişehir Şehirlerası Otobüs Terminali tam anlamıyla sessizliğe büründü. Kavuşmalara ve vedalara ev sahipliği yapan otogarın boş hali objektiflere yansıdı. Bir zamanlar yolcudan geçilmeyen otogarda sadece birkaç otobüs görülüyor. Diğer yandan müşteri bulmakta zorlanan otogar esnafı ise kara kara düşünüyor.

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