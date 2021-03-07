Vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı sırada hayatını kaybeden polis memuru Erkan Civelek için tören düzenlendi.
Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı sırada hayatını kaybeden polis memuru Erkan Civelek için tören düzenlendi.
Çarşı Polis Merkezi Amirliği bünyesinde görev yapan Polis Memuru Erkan Civelek 5 Mart tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Civelek 7 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Civelek için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen törende merhumun kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.