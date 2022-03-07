Veteran yüzücüler “sağlıklı yaşam” mottoları ile kulaç atıyor

Yüzmeye gönül veren veteran sporcular, Eskişehir Su Sporları Kulübü olarak açık denizlerdeki ve çeşitli yüzme havuzlarındaki başarıyla gençlere örnek olurken, aynı zamanda Eskişehir'in sesini duyurmak için kulaç atmaya devam ediyorlar.

Yaş ortalaması 40 ile 65 aralığında olan Eskişehir Su Sporları Kulübü sporcuları, hem sağlıklı bir yaşam ile gençlere örnek olurken, hem de Eskişehir'de deniz olmamasına rağmen açık denizlerdeki başarılarıyla kentin sesini duyurmaya devam ediyorlar. Pandemi ve soğuk kış şartlarından etkilenmeden idmanları elden bırakmayan veteran sporcular, Songül Küçüktaş eşliğinde haftanın iki günü antrenmanlarını sürdürerek yaz sezonuna hazırlanıyorlar. 34 yaşından sonra yüzme öğrenme niyetiyle suya girdiğini söyleyen 1964 doğumlu sporcu Tülay Osmanağaoğlu, “2014 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde kulaç atmaya devam ediyorum ve sağlığım el verdikçe yüzeceğim” dedi.

Eskişehir Su Sporları Kulübü'ne bağlı olarak 8 yıldır master yarışmalara katıldığını ileten Osmanağaoğlu, ekipteki sporcu sayısının devamlı arttığının da altını çizdi. 16 kişilik bir gruba ulaştıklarını söyleyen Tülay Osmanoğlu, “Haftada 3 gün bireysel ve hafta sonları ise hocamızla beraber antrenman yaparak 5 gün boyunca yüzüyoruz” diye belirtti.

“Grubun en geç üyesi benim ve takım arkadaşlarım ortalama 40 ile 65 yaş civarında”

Kulübün en genç üyesi olan 41 yaşındaki Gökhan Telli, ağustos ayındaki İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek olan yüzme yarışlarına hazırlandığından bahsederek, en son ise ekim ayında Bodrum'da katıldıkları Masterlar Yüzme Grubu hakkında konuştu. Bin, bin 500 ve 3 bin metre uzunluğunda açık yüzme yarışları için antrenman yapan Telli, yaşadığı süreci şu cümlelerle değerlendirdi:

“Eskişehir Su Sporları Kulübü olarak, 25 yaş üstü veteran sporcular bağlamında çalışmalar yapıyoruz. Grubun en geç üyesi benim ve takım arkadaşlarım ortalama 40 ile 65 yaş civarında. Biz yüzmeye gönül veren insanlar, haftanın 4 günü Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olimpik yüzme havuzunda 1-1,5 saat aralığında yüzüyoruz.”

“Sağlıklı ve örnek bir yaşam şekli oluşturmaya çalışıyorum”

“Kendimi bildim bileli yüzüyorum ve 52 yaşımdayım” diyen Uğur Eğilmezbaş, yüzme sporuna sağlıklı bir yaşam tarzı olsun diye başladığını vurgulayarak, bu alışkanlığı hayatına empoze ettiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Ekipçe yarışmalara katılım gösterdiklerinden dolayı ayrıca motive olduğunu söyleyen Eğilmezbaş, “Zaman zaman açık denizlerde ve zaman zaman da yüzme salonlarında mücadeleler verip, diğer arkadaşlarımla birlikte sağlıklı ve örnek bir yaşam şekli oluşturmaya çalışıyorum” dedi.