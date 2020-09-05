Veteriner Hekimler Odalarının ilk toplantısı Eskişehir'de yapıldı

Türkiye genelinde başlayan “İl Veteriner Hekimler Odası Olağan Genel Kurul Toplantılarının” ilki, Eskişehir'de düzenlenen toplantı ile başladı.

Türkiye genelinde 2 yılda bir düzenlenen İl Veteriner Hekimler Odası Genel Kurul Toplantıları'nın ilki, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası 49'uncu Olağan Genel Kurulu ile başladı. Eskişehir'de bir otelde gerçekleşen ve toplamda 2 gün sürecek olan genel kurulun ilk gününde, divan kurulu seçimi ve geçtiğimiz dönemin oda raporları sunuldu.

Toplantıda konuşma yapan Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Türkiye genelindeki ilk toplantının Eskişehir'de yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü faaliyetlerin veterinerler açısından yeterli olmadığını belirten Kızılinler, “Bugün Türkiye'deki ilk İl Veteriner Hekimler Odası Genel Kurulunu yapıyoruz. Genel kurullar mesleklerin can damarlarıdır. Aynı zamanda da mesleğe dair ilk mesajlar bu genel kurullarda veriliyor. O bakımdan tüm Türkiye'ye ilk mesajı veteriner hekimler odası olarak buradan vereceğiz. En önemli mesajımız mesleğimizin özlük haklarıyla ilgili. Pandemi, dünyada değer yargılarını değiştirdi. Artık insan ve toplum sağlığına odaklı bir görüş var. Bu süreçte herkes sokağa çıkmaya korkarken, meslektaşlarım üretim ve hayvan sağlığıyla alakalı olarak görevlerini düzenli olarak yerine getiriyordu. Sağlık meslek grubu olduğumuz için çalışma şartlarımızla alakalı özlük haklarımızın düzeltilmesini umuyoruz. Tüm bu durumlar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için de geçerli. Pandemi her şeyi değiştirdi, fakat büyükşehir belediyesinin mezbahalara ve kısırlaştırma merkezine bakış açısını değiştirmedi. İnşallah bir sonraki genel kurulda toplum ve insan sağlığı merkezli bir şehirde genel kurulumuzu yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Genel kurul toplantısı, pazar günü yapılacak olan başkanlık seçiminin ardından son bulacak.