Veteriner Hekimler Odası'ndan kayıt süresinin bir defaya mahsus uzatılması önerisi

Tehlike arz eden köpek ırklarının kayıt altına alınma işlemi 14 Ocak 2022'de sona erdi. Bu kapsamda ülke genelinde binlerce köpeğin kayıt işlemi tamamladı. Çeşitli sebeplerle kayıt yaptırmayan birçok hayvan sahibinin olduğunu söyleyen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, denetim yapıldığında ise bu hayvan sahiplerinin köpeklerini sokağa bırakma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Sokaklarda başıboş gezen yasaklı ırkların güvenlik zafiyeti oluşturacağını ifade eden Başkan Kızılinler, bir defaya mahsus kayıt süresinin 6 ay uzatılması gerektiğini vurguladı.

“Bu köpeklerin tanımadıkları sokak ortamında ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturacağını düşünüyoruz”

Yasaklı ırkların kayıt süreciyle alakalı açıklamalarda bulunan Kızılinler, “Yasaklı ırklarla alakalı süre 14 Ocak'ta bitti. Fakat hala çevremizde çok sayıda kayıt altına alınmamış yasak ırklı köpek olduğunu biliyoruz. Çeşitli sebeplerle sürenin sonuna kadar kayıt altına almayı yaptıramayan hayvan sahiplerinin, denetimler başladığında köpeklerini sokağa terk etme ihtimali çok yüksek. Biz Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak ilgili ırkların, tanımadıkları sokak ortamında ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca hayvan kısırlaştırma merkezlerinin de bu hayvanlar sebebi ile gerçek vazifelerini tam olarak yerine getiremeyecek olmaları bir diğer çekindiğimiz konu. Her iki sebeple yasaklı ırklara dair kayıt altına alma süresinin bir defaya mahsus altı ay uzatılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.