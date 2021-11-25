İhlas Haber Ajansı

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Vezneler hafta sonu açık olacak

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, 2021 yılı emlak, ilan reklam vergisi ve çevre temizlik vergisi ikinci taksitini yatıracak olan vatandaşlar için açıklamada bulundu.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, ilan reklam ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemeleri için 27-28 Kasım tarihlerinde Tepebaşı Belediyesi veznelerinin açık olacağını bildirdi. Verginin ikinci taksiti için “www.tepebasi.bel.tr” internet adresinden “Online İşlemler” menüsüne tıklayarak, ödeme yapılabileceği belirtildi. Yetkililer, Tepebaşı Belediyesi'nin ana hizmet binasında bulunan veznelerin ve Odunpazarı Belediyesi içinde bulunan veznelerin, 27-28 Kasım tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacağını belirtti.

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