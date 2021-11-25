Vezneler hafta sonu açık olacak

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, ilan reklam ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemeleri için 27-28 Kasım tarihlerinde Tepebaşı Belediyesi veznelerinin açık olacağını bildirdi. Verginin ikinci taksiti için “www.tepebasi.bel.tr” internet adresinden “Online İşlemler” menüsüne tıklayarak, ödeme yapılabileceği belirtildi. Yetkililer, Tepebaşı Belediyesi'nin ana hizmet binasında bulunan veznelerin ve Odunpazarı Belediyesi içinde bulunan veznelerin, 27-28 Kasım tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacağını belirtti.