Vilayet Meydanı'nda gözleme yaptılar

Eskişehir'de "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde Vilayet Meydanı'na kurulan sacda pişen gözlemeler vatandaşların ilgi odağı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve yurt dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Eskişehir'de de Vilayet Meydanı'nda stantlar kuruldu. Eskişehir Sivrihisarlılar Derneği, Han Kaymakamlığı, Sarıcakaya Belediyesi ve Eskişehir Aşçılar Derneği gibi birçok derneğin stant açması ile gerçekleşen etkinliklerde Eskişehir'in yöresel yemeklerinin tanıtımı yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde çibörekten göbeteye, muska baklavasından manda yoğurduğuna birçok lezzet stantlarda yer buldu. Bunların yanı sıra Han Kaymakamlığı tarafından kurulan stantta, kadınların pişirdiği gözlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Vilayet Meydanı'na kurulan sacda pişen haşhaşlı gözlemeler, ziyaretçilerin gözdesi oldu. Etkinliğin 27 Mayıs'a kadar devam edeceği öğrenildi.

“25 tane yemek çeşidimiz var ama hepsini buraya getiremedik”

Han Kaymakamlığı'nın standında yetkili olan Kezban Kurnaz, kendi yörelerine özel haşhaşlı, nohutlu, mercimekli ve ıspanaklı börekleri olduğunu söyledi. 25 tane yemek çeşitlerinin olduğunu ancak hepsini standa getiremedikleri için belli yiyecekleri getirdiğini ifade eden Kurnaz, “Haşhaşlı, nohutlu, mercimekli ve ıspanaklı böreklerimiz var. 25 tane yemek çeşidimiz var ama hepsini buraya getiremediğimiz için sadece lahana sarması, yaprak sarması ve pazı sarması getirdik. Standımızdaki şişelerde ise köyümüzde yetişen lavantalar var. Arkadaşımızın bir tanesi ekti yetiştiriyor, biz de köyümüzde lavanta dikmeye devam ediyoruz. Hem kooperatif olarak hem de köy olarak bu sene lavanta yetiştirmeye devam etmeye başladık. Onlar da bizim köyümüzde yetişen lavantalar. Gözlemeyi burada canlı yapmamızı istediler. Biz de, ‘böyle bir yere ilk defa çıkıyoruz' dedik. Onun için de görüyorsunuz, bizim dememize gerek yok. Biz burada biraz çekinerek iş yapıyoruz” dedi.

“Herkes neyi seviyorsa onu alıyor”

Eskişehir'in Han İlçesinde yaşayan Halime Satıcı, stantlarındaki bütün yiyeceklerin köylerine ait yöresel lezzetler olduğunu dile getirdi. Stantlarını ziyaret eden vatandaşların köylerine de beklediğini belirten Satıcı, “Burada yaptığımız bütün ürünler kendi köyümüzde olan ve kendi yaptığımız malzemeler, yiyecekler. Yaprak sarması, lahana sarması, haşhaşlı, sade bazlama, gözleme ve köyümüze özel olan un helvasından yaptık. Buraya gelen vatandaşları ileride inşallah köyümüzdeki yerimize de bekleriz. Hepsi de birbirinden güzel, herkes neyi seviyorsa onu alıyor. Gözlemenin hamuru yapılıyor. Hamuru ise unla, tuzla ve suyla hazırlanıyor. İçerde sade yapılanı da var. Herkesin damak tadına göre var. Haşhaşlı, ıspanaklı, patatesli ve mercimekli gözlemelerimiz var. Yani her çeşidi yapılır. Ama biz şu anda sadece haşhaşlı ve sade yapıyoruz” şeklinde konuştu.