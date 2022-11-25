İhlas Haber Ajansı

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Virajı alamayarak 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de virajı alamayarak önce kamyona, ardından otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Eskişehir'de virajı alamayarak önce kamyona, ardından otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı.


Kaza, Seyitgazi İlçesi Çatören Mahallesi yakınların meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan otomobil karşı yönden gelen M.İ. idaresindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, G.K. isimli sürücünün kullandığı başka bir otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücü A.A. yaralandı.


Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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