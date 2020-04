Virüsle mücadelede önce doğru beslenme

Hasan Yavuz, salgın dönemlerinde iyi bir bağışıklık sisteminin önemine vurgu yaparak, “İçinde bulunduğumuz Corona Virüs pandemisinde, virüs ile mücadele edebilmenin ilk koşulu bağışıklık sistemini güçlü tutmaktır” dedi.

Bağışıklığı güçlü tutabilmenin öncelikle bağışıklığı zayıflatacak yiyeceklerden uzak durarak sağlanabileceğini belirten Dr. Yavuz, güçlü bir bağışıklık sisteminin virüsler de dahil vücut için zararlı tüm mikroorganizmalarla mücadelede kilit rol oynadığına dikkat çekti.

Dr. Yavuz şunları kaydetti:

“Son yıllarda dünya çapında birçok hastalıkla ilgili yapılan pek çok çalışmada aslında çok da sürpriz olmayan sonuçlar elde edildi. Bu sonuçlardaki en önemli şey ne yazık ki endüstriyel gelişim ve toplumdaki hızlı yaşam pratiği ve kolay beslenme yöntemlerine yönelinmesinin pek çok hastalığın temelini oluşturduğudur. Toplumda eğitim düzeyinden de bağımsız bir şekilde paketli, katkı maddeleri içeren pek çok ürünün yoğun olarak tüketildiğini görüyoruz, bunların içindeki katkı maddeleri bizim en önemli savunma mekanizmamız olan bağırsaklardaki mikrobiyota denen yapıyı ciddi bir şekilde değiştirip, buradaki doğru bakteri sayısını olumsuz etkileyip, bağırsaklarımızın geçirgenliğini arttırıyor ve bu da vücudumuza değişik antijenlerin girerek, bir takım hastalıkların tetiklenmesine neden oluyor. Katkı maddeli, hazır paketli ürünler, fast food ürünler bağırsak hastalıklarının ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor.”

SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN

Güçlü bir bağışıklık sistemi için doğru beslenmenin temel olduğunu ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hasan Yavuz “İdeal bir beslenme için günde 3 öğün yapılmalıdır, özellikle kahvaltı; abur cuburlar, hamur işleri hazır meyve suları gibi şeylerle yapılmamalı, öğle ve akşam yemekleri de atlanmamalıdır, yatma saati ile her türlü katı gıda arasında en az 3 saat zaman olmalıdır” şeklinde konuştu.

Besin oranları konusunda da bilgi veren Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beslenmenin en az yüzde 75'i taze sebze ve meyveler, kuru baklagiller, kuru meyveler, kuruyemişlerden oluşmalı, salata ve meyve günlük beslenmemiz içinde mutlaka olmalı. Beslenmenin yüzde 25'ini ise kırmızı et, yumurta, beyaz et ürünlerinden oluşturmalı. Demir, çinko, omega 3 ve B12 vitaminleri yönünden zengin gıdalara beslenmemizde yer verelim. Et ürünleri derken, işlenmiş et ürünlerinden muhakkak uzak duralım. Bu zamanlarda iyi uyku, yeterli sıvı alımı, sigaradan ve alkolden uzak durulması da yine güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmazlardandır.”