Vizeler sonrası spor salonları dolmaya başladı

Eskişehir'de üniversite öğrencilerinin sıklıkla gittiği spor salonları, 2 haftalık vize sınavı sürecinin ardından tekrar dolmaya başladı.

Eskişehir'de, üniversitelerin dönemin ilk sınavı olan vizelerde öğrenciler derslerine odaklanmıştı. Öğrenciler yoğun sınav döneminde ise üniversitelere yakın spor salonları boş kalmıştı. Yaklaşık 2 haftalık sınav maratonun yavaş yavaş bitmesiyle birlikte spor salonlarında da yeniden yoğunluklar oluşmaya başladı. Özellikle ders çıkış saatlerinde dolan spor salonlarında, öğrenciler hem vizenin stresini atıyor hem de eski formunu yakalamaya çalışıyor.