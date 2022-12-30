Voleybol turnuvasında yarı finalistler belli oldu

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Fakülteler Arası Voleybol Turnuvası'nda grup maçları sona erdi ve yarı finalistler belli oldu.

Anadolu Üniversitesi Fakülteler Arası Voleybol Turnuvası'nda 28 Aralık Çarşamba günü düzenlenen maçlarla gruplardan çıkan takımlar adlarını yarı finale yazdırdı. Turnuva boyunca Kadınlarda 9 erkeklerde ise 8 takım ikişer grupta mücadele etti. Kadınlar Voleybol A Grubu'nda Eğitim Fakültesi namağlup şekilde adını yarı finale yazdırırken, Eczacılık Fakültesi oynadığı 4 maçta galibiyet alarak gruptan ikinci olarak çıktı. Kadınlar Voleybol B Grubu'nda ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) grubunu namağlup tamamladı. Açıköğretim Fakültesi ise B Grubu'ndan ikinci çıktı. Erkekler Voleybol A Grubu müsabakalarında Eğitim Fakültesi (A) takımı hiç maç vermeden grubundan ilk sırada yarı final bileti aldı. A Grubu'nda Eğitim'i Edebiyat Fakültesi takip ederken B Grubunda ise Eczacılık Fakültesi ve İİBF diğer yarı finalistler oldu.

Fakülteler Arası Voleybol Turnuvası'nda 3 Ocak Salı 11.00'da başlayacak olan yarı final maçlarıyla takımlar kupayı kaldırmak için mücadele edecek.

Maç programı ise; Kadınlar, Eğitim Fakültesi - Açıköğretim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi - İİBF ve Erkekler ise, Eğitim Fakültesi (A) - İİBF, Eczacılık Fakültesi - Edebiyat Fakültesi olarak belirlendi.