Voleybol Yaz Okulu'na çocuklardan yoğun ilgi

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken de kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için açtığı Yaz Okulları çalışmalarına devam ediyor.

Yaz Spor Okulları kapsamında açılan Voleybol Yaz Okulu'na çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Sadece 2008-2011 doğumlu öğrencilerin katılabildiği Voleybol Yaz Okulu'nda 90 öğrenci bulunuyor. Voleybol Yaz Okulu çalışmalarını pazartesi ve çarşamba günleri Mehmet Terzi Spor Salonu'nda yapıyor.

Voleybol Yaz Okulu'nda çocuklara sadece voleybol eğitimleri verilmediğini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır” sözünü benimsediğini kaydetti. Bu doğrultuda çocuklar için çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Başkan Kurt, “Çocuklarımızın beden sağlığı da ruh sağlığı da bizim için önemli. Çocuklarımız aydınlık Türkiye'nin teminatıdır. Odunpazarı Belediyesi bunu asla unutmayacak ve çalışmalarını bu bilinçle sürdürecek” dedi.