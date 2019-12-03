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“Vurmalı Çalgılar Sınıfı Konseri”

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Vurmalı Çalgılar Sınıfı Konseri”, Koral Çalgan Salonu’nda dinleyicilerle buluştu.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Vurmalı Çalgılar Sınıfı Konseri”, Koral Çalgan Salonu'nda dinleyicilerle buluştu.


Öğr. Gör. İrem Dekeli'nin öğrencileri; Can Demir Pektaş, Ravzanur Karakaya, Eren Binici, Efe Yaşar ve Ilgın Kaya ünlü bestecilerin eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. A.Vivaldi, F.Kreisler, Vittorio Monti ve Pablo de Sarasate gibi bestecilerin ölümsüz eserlerini seslendiren öğrencilere, Öğr. Gör. Hale Vural da piyanoda eşlik etti. Öğrencilerin hünerlerini sergilediği konsere ilgi yoğun oldu.

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