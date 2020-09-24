İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Wushu antrenörlerinin siyah kuşak sevinci

Gökmeydan Spor Kulübü Wushu Antrenörleri Mehmet Çizmelioğlu ve Serap Metin, hafta sonu yapılan kungfu siyah kuşak duan sınavında başarılı oldular.


Konuyla ilgili konuşan Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım, "Antrenörlerimiz hem öğretmeye hem de kendilerini en üst seviyelere yükseltmeye devam ediyorlar. Mehmet Çizmelioğlu hocamız ekibimize katılmadan önce sadece futbolda faaliyet gösteriyorduk. Şimdilerde ise futbol, kick boks, boks, wushu, tenis, bisiklet gibi daha bir sürü branşta, 500'e yakın faal sporcuya eğitim veriyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.