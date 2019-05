Yabancı dili oyunla öğreten proje kardeşliği

Eskişehir'de iki ortaokulun öğrencileri hazırladıkları 'Let me play' isimli proje kapsamında yabancı dili oyunla öğreniyor.

Öğrencilerin oyunla öğrenmesini amaçlayan "Let Me Play'' projesinde, öğrenciler kutu oyunları, dijital oyunlar ve açık hava oyunları oynayarak öğreniyor. Eskişehir Tepebaşı Kardeşler Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Davut Atış, kurucusu olduğu "Let Me Play'' adlı eTwinning projesindeki ortağı Odunpazarı Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmeni Selda Kul Baştürk ve öğrencilerini okullarında ziyaret etti. Proje kapsamında Kardeşler Ortaokulu öğrencileri, Mehmet Gedik Ortaokulu öğrencilerine hazırladıkları kutu oyunlarını hediye ettiler. Mehmet Gedik Ortaokulu 5E sınıfı öğrencileri, misafir arkadaşlarıyla bu oyunları oynayıp okul bahçesinde "Actionbound'' adlı hazine avı oyunuyla eğlendi.

Let Me Play projesi hakkında bilgi veren Eskişehir Tepebaşı Kardeşler Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Davut Atış, "Öğrencilerin derse ilgisini arttırmak için oyunlaştırma yönteminin kullanılmasını hedefleyen uluslararası bir eTwinning projesidir. Proje kapsamında öğrenciler kendi kutu oyunlarını, dijital oyunlarını hazırlıyorlar. Bu şekilde hem yabancı dil gelişimleri destekleniyor hem de dijital yeterlilikleri üste seviyeye taşınıyor" dedi.

Odunpazarı Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmeni Selda Kul Baştürk de proje kurucusu olan Davut Atış'a teşekkür ederken, "Öğrenci etkileşimi için son derece faydalı bir etkinlik oldu" diye konuştu.