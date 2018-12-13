Yabancı Diller Yüksekokulundan "Cultural Exchange Day" etkinliği

Erasmus programı ile Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören Erasmus öğrencileri kendi ülkeleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Yabancı Diller Yüksekokulu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şenyel, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Doç. Dr. Özgür Yıldırım ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Belgin Aydın katıldı.

“Yabancı dili sınıf dışında kullanabilmek hedefler arasında”

ASO Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve Emre Ünlenen'nin Beatles şarkılarından oluşan müzik dinletisi ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve etkinliğin amacından bahseden Prof. Dr. Aydın “Yüksekokulumuzda yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz ile farklı ülkelerden üniversitemizde eğitim almak için gelen Erasmus öğrencileri, sınıf dışında yabancı dili gerçek bir amaç için kullanmalarını hedefledik” dedi.

17 farklı ülkenin ve ülkemizin farklı boyutlardan tanıtıldığı etkinlik 38 poster sunumu ile devam etti. Etkinlik, “Aşukla Maşuk” gösterisi ve yabancı öğrencilerin dans kültürlerini tanıtmak için hazırladıkları dans gösterileri ile son buldu.