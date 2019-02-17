İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabancı öğrenciler için eğitim programları başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Eskişehir’deki yabancı üniversite öğrencileri için bir eğitim programı başlattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Eskişehir'deki yabancı üniversite öğrencileri için bir eğitim programı başlattı.


Eskişehir'deki üniversitelerde okuyan yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla başlayan eğitim programı kapsamında atölye çalışmaları ve seminerler gerçekleştirilecek. Her sene düzenlenen bu eğitim programı ile öğrencilerin Türkiye'yi daha iyi tanımaları ve kendi branşlarında gelişim sağlamaları hedefleniyor.


Düzenlenen eğitim programı ile ilgili görüşlerini paylaşan YTB Anadolu Üniversitesi Türkiye Bursluları Koordinatörü Doç. Dr. Köksal Büyük, bu programın her sene düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirterek, “Burada Yurtdışı Türkler Akraba Toplulukları her sene üniversitelerdeki öğrencilere hem destek olmak için, hem Türkiye'yi daha iyi tanımaları için, hem de eğitim anlamında kendilerini geliştirmeleri için akademiler organize ediyor. Biz bu akademilerde atölye çalışmaları ve giriş seminerleri programları düzenliyoruz. Bilgilendirici ve somut bir çıktı üretmek amaçlı bazı çalışmalar oluyor. Bunlar bir metin olabilir, bir resim sergisi olabilir, geniş bir çalışma alanı. Amaç; uluslararası öğrencilerin hem ülkemizi tanımaları adına eğitimler vermek, hem de kendilerini geliştirmelerini sağlamak” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.