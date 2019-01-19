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Yabancı öğrencilerin sema imtihanı

Avrupa Birliği (AB) Erasmus Projesi kapsamında Eskişehir’e gelen yabancı uyruklu öğrenciler, sema gösterisini denediler.

Avrupa Birliği (AB) Erasmus Projesi kapsamında Eskişehir'e gelen yabancı uyruklu öğrenciler, sema gösterisini denediler.


Eskişehir Sarar Kız İmam Hatip Lisesi'nin koordinatörlüğünü yaptığı Erasmus+ KA 229 AB Projesi çerçevesinde etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Polonya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen misafir öğrenciler bir otelde gerçekleşen sema gösterisini izlediler. Ardından öğrenciler dikkatle izledikleri sema gösterisini denediler. Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, renkli anlara sahne oldu.

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