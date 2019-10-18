Yabancı uyruklu anne ve kız Porsuk Çayı'na düştü

Eskişehir'de, kızıyla birlikte Porsuk Çayı'na düşen yabancı uyruklu bir kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiler göre; olay Kurtuluş Mahallesi Tabakhane Köprü mevkiinde yaşandı. Öğle saatlerinde yabancı uyruklu Lamya Al Azzov Sharn (30) ve kızı Lenya (2) henüz belirlenemeyen bir nedenle Porsuk Çayına düştü. Çevredeki vatandaşların olayı görmesiyle durum 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce, çaya düşen anne ve bebeği kısa sürede düştükleri yerden çıkardı ve ardından olay yerindeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.