“Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencileri İçin Türkçe Öğretim Programı Tasarısı” konuşuldu

Dr. Şerife Dilek Belet Boyacı'nın danışmanlığında Fisun Güngör Yereyıkılmaz tarafından hazırlanan “Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencileri İçin Türkçe Öğretim Programı Tasarısı” başlıklı doktora tezi kapsamında2 oturum şeklinde çevrim içi bir çalıştay gerçekleştirildi.

İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe'nin ikinci dil olarak öğretimi için referans alınabilecek bilimsel verilere dayanan sistematik ve kapsayıcı bir öğretim programının konuşulduğu çalıştayın açılış konuşması Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı tarafından yapıldı.

“Milli Eğitim Bakanlığı pek çok çalışma yapıyor”

Ülkemizin özellikle 2011 yılından itibaren yabancı uyruklu insanlara ev sahipliği yaptığını ve bu insanlara barınmadan eğitime kadar pek çok konuda yardım edildiğini belirten Prof. Dr. Ferhan Odabaşı “Özellikle eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretimleri için öğrencilere destek eğitimleri verilmesi, öğretmenler için hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve ders araç-gereçlerinin hazırlanması gibi pek çok çalışma yapıyor. Bunun yanında örgün okullarda eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminin istendik şekilde yürütülmesi için öğrencilerin Türkçe gereksinimlerine, gelişimlerine, seviye ve yeterliklerine uygun bir öğretim programının işe koşulması önem taşıyan konular arasında yer alıyor.” dedi.

“Bu çalıştay çocukların eğitimleri ile ilgili sorunların giderilmesine katkı sağlayacak”

Prof. Dr. Ş. Dilek Boyacı, çalıştayda ilkokullarda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe'nin ikinci dil olarak öğretimi için işlevsel, sistematik ve kapsamlı bir öğretim programı ortaya koymak amacıyla ihtiyaç analizleri ve kapsamlı veri toplama süreçleri geçirildiğini belirtti. Eğitim Fakültesi için önemli bir çıktı niteliğinde olan bu çalışmada değerli alan uzmanlarının görüşlerinin çok büyük kıymet taşıdığını ifade eden Boyacı, “Umut ediyorum ki bu çalıştay özellikle göç grupları arasında en yüksek orana sahip ve yönlendirilmeye ihtiyacı olan çocukların topluma uyumları ve eğitimleriyle ilgili sorunların giderilmesine, aynı zamanda da Türkçe'yi öğrenmelerine yönelik katkı sağlamasına vesile olacak” dedi.

“Çalıştaya katılan farklı alanlardan uzmanların görüşleri ve katkıları ile tasarının niteliğinin artacağına inanıyorum”

Program tasarısını geliştiren Fisun Güngör Yereyıkılmaz ise yabancı uyruklu öğrenciler açısından eğitim-öğretim süreçlerinde olduğu kadar toplum ile iletişim kurmaları ve topluma uyum sağlamaları açısından da Türkçe öğretiminin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Güngör Yereyıkılmaz ayrıca, “Türkçe öğretiminin, Türkçe'nin ikinci dil olarak öğretimi kapsamında ele alınması gerekiyor. Bu kapsamda çalıştaya katılan farklı alanlardan uzmanların görüşleri ve katkıları ile tasarının niteliğinin artacağına inanıyorum. Sonuç olarak program tasarısının öğrencilerin dile bağlı olarak yaşadığı sorunları çözüme ulaştırması ve alana katkı sağlamasını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.