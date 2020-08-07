Yabani ot temizliği sürüyor

Ekiplerin donanımlı araçlar ile gerçekleştirdiği çalışmalar ile kentteki tüm mahallelerde yabani otlar temizleniyor.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki rutin temizlik çalışmaları ile birlikte yabani otların biçimini yapmayı sürdürüyor. Çalışmalarını bölge genelinde sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tüm mahallelerde yabani ot temizliği yapıyor. Çalışmalar kapsamında kaldırım kenarları ve boş arsalar gibi alanlardaki yabani otlar temizlenirken rutin temizlik çalışmaları da devam ediyor. Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan ötürü memnuniyetini belirtiyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yabani ot temizleme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde, kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde devam edeceğini bildirdi.