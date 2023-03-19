Yağışlar şemsiye satıcılarına can suyu oldu

Eskişehir'de son günlerde etkili olan yağışlı hava vatandaşların şemsiyelere olan talebini artırırken, şemsiye satıcıları yağışların satışlara katkısı olduğunu belirtti.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun yağış, vatandaşları olumsuz etkilese de şemsiye satıcılarının işine yaradı. Kentte yağmurun etkili olması nedeniyle şemsiye satışlarında artış gözlemlendi. Eskişehir'de yaya yoğunluğunun fazla olduğu caddelerden olan İki Eylül Caddesi'nde şemsiye satan Emel Uğur, yağışlar nedeniyle şemsiye satışlarında artış olduğunu söyledi.

Yağışlar nedeniyle şemsiye stoklarını güncellediklerini kaydeden Uğur, “Yağışlar dolayısıyla şemsiye satışlarımız arttı. Elimizdeki mallar tükendi, yeni ürünler getirttik. Yağışın bize böyle bir katkısı oldu. Daha fazla şemsiye getirdik. Baston şemsiye, şeffaf şemsiye, manuel, yarı otomatik, tam otomatik olmak üzere tüm modellerden şemsiyeler elimizde mevcut. Siparişleri verirken meteorolojinin duyurularını dikkate alıyoruz. Yağışlara hazırlıklı oluyoruz. Depolarımızda şemsiyeler bulunduruyoruz. Yağışlar devam ederse stoklarımızı hemen güncelliyoruz. Yeterince yağış olmadığında şemsiyelerimizi depomuza kaldırıyoruz. Şemsiye fiyatları 45 lira ile 580 lira arasında değişiyor. Ortalama satış fiyatı ise 135 ve 155 lira” diye konuştu.