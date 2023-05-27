Yağışsız havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara akın etti

Eskişehir'de yağışlı geçen günlerden sonra havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar çarşı sokaklarında yoğunluk oluşturdu.

Eskişehirli vatandaşlar sıcak havanın fırsatını kaçırmadı. Güneşli havaya hasret kalan Eskişehirliler, yağışlı geçen günlerden sonra güneşin kendisini göstermesiyle birlikte sokaklara akın etti. Çoğu vatandaşın ince ve kısa kollu giysiler giydiği görülürken, bazılarının ise tedbir amacıyla ceketlerini yanlarından ayırmadığı görüldü. Çay bahçelerinde ve çocuk parklarında kalabalık oluşurken, vatandaşlar banklarda oturarak soluklandılar. Eskişehirliler güzel havanın tadını çıkarırken, önümüzdeki günlerde havaların yağışların devam edeceği öğrenildi.