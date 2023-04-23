Yağmur yağdı, çarşı sokakları bomboş kaldı

Eskişehir'de dün akşam başlayan ve sabaha kadar etkili olan sağanak yağış sebebiyle Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde çarşı sokakları sessizdi.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde başlayarak sabah saatlerine kadar devam eden yağmur dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde yoğun kalabalığın oluştuğu bölgelerde yaşanan durgunluk göze çarptı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alan vatandaşlar bayramın son gününü evlerde geçirdi. Geçtiğimiz güne kıyasla aradaki fark dikkatleri çekerken, çarşı sokaklarında neredeyse kimsenin olmadığı gözlemlendi. Hamamyolu Caddesi, Köprübaşı Caddesi ve Kuyumcular Çarşısı gibi işlek olmasıyla bilinen alanlarda yaşanan durgunluk dolayısıyla alışılmışın dışında görüntüler meydana geldi.