Yağmura yakalanan vatandaşların korunma çabası

Eskişehir'de etkili olan kısa süreli şiddetli sağanak yağışların ardından bazı bölgelerde logarların tıkanması sonucu su birikintileri oluşurken, vatandaşlar çeşitli yöntemlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Eskişehir'de yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağışlı hava bugün öğle saatlerinde de devam etti. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşların birçoğu yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle yürümeye devam ederken, bir kısmı da saçak altlarına sığındı. Meteorolojinin uyarılarını dikkate almayıp şemsiyesiz bir şekilde sokağa çıkan bir vatandaş ise saçlarını yağmurdan korumak için ilginç bir yönteme başvurarak kafasına poşet geçirdi. Kafasındaki poşetle yürüyen vatandaşı gören çevredekiler ise hayretlerini gizleyemedi.

Yoğun yağmur yağışı sokakları da etkiledi. Sokak üzerindeki su giderleri, günlerdir yağan sağanakların ardından ağaç yaprakları ve çeşitli atıklarla tıkanınca, su birikintilerine sebep oldu. Adeta göletleri andıran su birikintileri yürümeyi zorlaştırınca, vatandaşlar yolunu değiştirdi.