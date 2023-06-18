Yağmurdan nasıl kaçacaklarını bilemediler

Eskişehir'de sağanağa hazırlık yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için koşarak kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tahmin ettiği üzere sağanak etkili oldu. Akşam saatlerine doğru aniden bastıran sağanak sonucunda bazı yollarda ve kaldırımlarda su birikintileri meydana geldi. Şehir merkezinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığınırken, bazı vatandaşlar ise ceketlerini kafasına geçirerek korunmaya çalıştı. Yayınlanan hava tahmin raporlarına göre önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesi bekleniyor.