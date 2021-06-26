Yağmurlar arpa ve buğdaya yaramadı

Eskişehir'de son yağmurlar mısır, ayçiçeği ve pancar gibi bitkiler için çok faydalı olurken, hasadı yapılmaya başlanan arpa ve buğday gibi ürünlerdeki verim çiftçinin beklentisinin aldatında kaldı.

Kurak geçen yılın ardından Eskişehir'de arpa ve buğday hasadı devam ediyor. Tarım arazisinde ekili olan arpa başakları biçerdöver vasıtasıyla biçilerek kamyona doldurulduktan sonra istifleneceği alana doğru hareket ediyor. Eskişehir Tepebaşı ilçesine bağlı Beyazaltın mahallesinde gerçekleştirilen arpa biçimde başakların boylarının kısa olduğu gözlendi. Kısa olan saplar, samanın da az olmasına neden oldu. Geneli kurak geçen ve son zamanlarda yağan sağanaklar ise başağın tanelerinde verime olumlu yansıdı. Verim açısından önceki yıllara göre daha kötü olan arpa, üreticilerin deyim yerindeyse boynunu büktü.

“İklimlere göre hareket etmemiz”

Hasatla alakalı konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkan Süleyman Buluşan, zorlu bir yılın ardından hasada başlandığını dile getirdi. Kuraklığın ardından yağan yağmurların özellikle Tepebaşı bölgesindeki hububatların verimini arttırdığını dile getiren Buluşan, artık tarımda zamana değil iklimlere göre hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tepebaşı Ziraat Odası Başkan Süleyman Buluşan, “Zorlu bir yıl olmasına rağmen bazı bölgelerimizde güzel diyemeyeceğimiz mahsul var ancak hasbelkader diğer bölgelerimizdeki mahsul güzel. Her yıl olduğu gibi iklim değişikliğinin çok büyük bir etkisi var. Bu nedenle artık tarımımızda tarihlerle değil, mevsimlere ve iklimlere göre hareket etmemiz gerekecek. Bu sene mısır ve ayçiçeğinde bunu gördük. Geç ekim ve arkasından gelen yağmur bizi çok etkiledi. Bu nedenle 15 gündür yağan yağışlar, Tepebaşı bölgemize sağanak halinde çok güzel yağan yağışlar mısır, ayçiçeği ve sonradan gelecek üretim için çok güzel bir yağış oldu. Şu anda hasadını yapmış olduğumuz arpanın ve buğdayın sapları kuraklıktan dolayı kısa kaldı. Ama şu anki yağışlarla buğdaydaki danelerin verimli olacağını düşünüyoruz. Tabii ki istediğimiz verimi alamayacağız. Kuraklık olan bir sezon geçiriyoruz” diye konuştu.

“Kuraklıktan dolayı başakların boylarının çok kısa”

Tepebaşı ilçesi Beyazaltın mahallesinde çiftçilik yapan Birol Özsak, sezonu tarlasındaki verimi değerlendirdi. Kuraklıktan dert yanan Özsak, son yağan yağmurların mısır, ayçiçeği ve pancar gibi ürünlerin bu durumdan olumlu yönde etkilendiğini belirtirken arpa ve buğday gibi hububat ürünlerinin olumsuz etkilendiğinin altını çizdi. Çiftçi Birol Özsak, “Bu yılki mahsul, kuraklıktan dolayı boylarının çok kısa kalması ve başaklarını tam dolduramaması sebebiyle çok büyük bir zarar var. Son yağan yağmurlar mısır, ayçiçeği ve yeşil ürün dediğimiz pancar gibi bitkiler için çok faydalı, ama hububatlara zararı oldu. Hem ürün kalitesini düşürdü, hem de biçme sürecini aksattı” diye konuşarak tarım arazilerindeki verim hakkında konuştu.