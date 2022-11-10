Yakın arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de yakın arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen ve 23 yaşındaki Arda Yıldız'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın şüphelisi olduğu iddia edilen Candeniz G. (27) ve olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Arafat A. (33) savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, Halil C. (35) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yakın arkadaşı Arda Yıldız'ı üzerinde taşıdığı tabanca ile boynundan vurarak ölümüne sebep olduğu iddiası ile hakim karşısına çıkan Candeniz G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.