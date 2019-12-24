Yalnız insanlar teknolojiye daha çok bağımlı

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Umay, Eskişehir'de Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Okulda düzenlenen ‘Sosyal Medya Etkileri Mobil Yaşam' isimli seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Burada bir konuşma yapan Umay, sosyal medya konusunda öğrencilere tecrübelerini aktardı.

"Yalnız insanlar teknolojiye bağımlı hale geliyorlar"

Yaklaşık 5 yıldır teknoloji bağımlılığıyla ilgili çalışmalar yaptığını belirten Umay, teknolojik bağımlılığın yalnızlığı doğurduğunu ifade etti. Umay, "Ruhsal anlamda yalnızlaşmaya başladık. Her geçen gün yalnızlaştıkça daha ciddi problemlerle karşı kaşıya kalıyoruz. Yalnızlık duygusal anlamda çöküntüye sebep oluyor ve teknolojiye bağımlılığı beraberinde getiriyor. Mesela İngiltere yalnızlık bakanlığı kurdu ve 8 milyon yalnız insan tespit edildi. Bu insanlar bir araya gelebilsin diye uğraşıldı. Şu an teknoloji bağımlılığının toplumsal ve sosyolojik olarak en büyük neden olduğu şeylerden bir tanesi yalnızlık. Yalnız kalan insanlar teknolojiye daha çok bağımlı hale geliyorlar" diye konuştu.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sırrı Kabadayı da, "Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi teknoloji bağımlılığı. Özellikle öğrencilerimizin sosyal medya gibi teknolojik araçları kullanırken iyi bir şekilde kullanabilmeli. Bağımlılığın önlenebilmesi için güzel bir etkinlik oldu" dedi.