İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yan yatan tanker Seyitgazi yolunu kapattı

Eskişehir’de tankerin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Eskişehir'de tankerin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu bir süre trafiğe kapandı.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun 50'nci kilometresinde S.Y.'in kullandığı tanker direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrilerek, yan yattı. Kazadan dolayı yol belli bir süre trafiğe kapandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kapanan yol trafiğe açılırken, kazada sürücü ise hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.