Yangın çıkan evde mahsur kalan çifti böyle kurtarmaya çalıştılar

Eskişehir'de bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, komşuların içeride mahsur kalan çifti kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yeni Mahalle 5. Dere Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. İddiaya göre yangın ocakta yemek unutulması sebebiyle meydana geldi. Evden dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber veren komşular, içeride mahsur kalan Münevver ve Bayram U. çiftini kurtarmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri diğer dairelere sıçramadan yangını söndürdü.

Evde bulunan ve yangın esnasında hafif yaralanan Münevver U. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bayram U.'nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evde ise maddi hasar meydana geldi.