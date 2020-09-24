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Yangında bir depo dolusu iplik kullanılamaz hale geldi

Eskişehir’in kent merkezinde yer alan bir iplik deposunda çıkan yangın sonucunda depo içerisinde bulunan çok sayıda iplik kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'in kent merkezinde yer alan bir iplik deposunda çıkan yangın sonucunda depo içerisinde bulunan çok sayıda iplik kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, yangın, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Özmen Sokak'ta bulunan bir iplik deposunda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın, çevreden geçen vatandaşların dumanları görmesiyle fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında bir depo dolusu iplik kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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