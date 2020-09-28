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Yanlış park yüzünden zabıta aracı bile yolda kaldı

Eskişehir’de aracını yol ortasına bırakan duyarsız sürücü, trafiğin aksamasına neden olurken zabıta aracının bile ilerleyememesine neden oldu.

Eskişehir'de aracını yol ortasına bırakan duyarsız sürücü, trafiğin aksamasına neden olurken zabıta aracının bile ilerleyememesine neden oldu.


Eskişehir'in Arifiye mahallesinde arabasını yol ortasına bırakan araç sürücü trafiği adeta durma noktasına getirdi. Çevrede bulunan bir dükkana girmek için arabayı yolun ortasında bırakan duyarsız sürücünün bu davranışı, diğer araç sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı. Yolun kapalı olmasından dolayı ilerleyemeyen araçların oluşturduğu kuyruğun başında ise zabıta arabası yer aldı. Bir süre sonra aracının başına gelen sürücü, çevrede bulunan vatandaşların tepkilerinin ardından yoluna devam etti.

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