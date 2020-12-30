Yapılandırmada başvuru süresi 31 Ocak'a uzatıldı

Tepebaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 7256 sayılı yapılandırma kanununun başvuru ve ilk taksit ödemeleri sürelerinin 1 ay uzatılmasına karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, belediyeye borcu olan ve ilgili kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini, Tepebaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru da bulunarak ya da internet üzerinden online olarak yapabilecekleri kaydedildi. Belediye yetkilileri ayrıca peşin ödeme yapılması halinde gecikme faizinin yüzde 90 oranında silinmesi imkanının da bulunduğu yapılandırma kapsamında borçların 2 aylık dönemler halinde 6, 12 ve 18 taksitte ödenebildiğini hatırlatıldı.