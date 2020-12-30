İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yapılandırmada başvuru süresi 31 Ocak'a uzatıldı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesinden yapılan açıklamada vatandaşların belediyeye olan borçların ödenmesinde kolaylık sağlayan yapılandırma için son günün 31 Ocak tarihine kadar uzatıldığını bildirildi.


Tepebaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 7256 sayılı yapılandırma kanununun başvuru ve ilk taksit ödemeleri sürelerinin 1 ay uzatılmasına karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, belediyeye borcu olan ve ilgili kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini, Tepebaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru da bulunarak ya da internet üzerinden online olarak yapabilecekleri kaydedildi. Belediye yetkilileri ayrıca peşin ödeme yapılması halinde gecikme faizinin yüzde 90 oranında silinmesi imkanının da bulunduğu yapılandırma kapsamında borçların 2 aylık dönemler halinde 6, 12 ve 18 taksitte ödenebildiğini hatırlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.