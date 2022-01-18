Yaptıkları kardan adama 'Filyasyoncu' adını koydular

Yurdun birçok bölgesindo olduğu gibi Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesini de etkisi altına alan kar yağışını fırsata çeviren sağlık çalışanları yaptıkları kardan adama mavi önlük giydirip 'Filyasyoncu' adını koydular.

Etkisini gösteren kar yağışı Sarıcakaya'da herkesin yüzünü güldürdü. Kar yağışı ile birlikte kendisini sokağa atan vatandaşlar da dışarı çıkarak eğlendi. Pandemi boyunca büyük fedakârlıklar çalışan sağlık çalışanları da kar yağışıyla birlikte kartopu oynayarak bir nebze de olsa moral buldu. Sağlık çalışanları kartopu oynayarak stres atarken, Sarıcakaya Aile ve Toplum Sağlığı binası önüne yaptıkları ve mavi önlük giydirdikleri kardan adama 'Filyasyoncu' adını koydular.

Çalışanlar “Burada karın altında bir nebze olsun stresimizi atabilmek amacıyla kartopu oynadık. Yağan kar yağışı bizleri mutlu etti. Biz de bugünün anısına kardan adam yaptık ve adını da 'Filyasyoncu' koyduk. Umarız kardan adam eridiğinde Covid-19 da tamamen bitmiş, ülke olarak artık refaha kavuşmuş oluruz" diye duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Ayrıca Fatih İlköğretim Okulu bahçesi, öğrencilerin kartopu savaşlarıyla şenlendi.