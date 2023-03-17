Yaralar dayanışma ile sarılıyor

Tepebaşı Belediyesi deprem bölgesinden Eskişehir'e gelen 98 depremzedeyi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde misafir edilmeye devam ederken, oluşturulan ihtiyaç merkezi de Eskişehirlilerin yardımlarını depremzedeler ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi, yaşanan deprem felaketlerinin ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Melih Savaş Yaşam Köyü'nün kapılarını depremzede vatandaşlara açan Tepebaşı, 98 deprem mağdurunu ağırlamaya devam ediyor. Misafirlerin 3 öğün beslenmeden kuaför hizmetine kadar pek çok ihtiyacı merkezde karşılanırken, çocuklar için de resim, drama, akıl oyunları ve satranç gibi atölyeler düzenleniyor. Öte yandan 16 çocuk ve vatandaşa da belediye psikologları tarafından psikolojik destek sağlanıyor. Deprem mağduru ailelerin 3-6 yaş arası çocukları da Tepebaşı Belediyesi'nin Yaşam Köyü'nde yer alan Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde eğitim alıyor.

Ayrıca depremzede vatandaşlar için sinema, tiyatro, kent gezisi gibi aktiviteler de düzenleniyor. Depremzedeler arasında kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşça büyük olanlar ve hamile vatandaşların takipleri de belediyenin sağlık ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Yardımlar ihtiyaç merkezi ile sahibine ulaşıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından oluşturulan ihtiyaç merkezi de Eskişehirlilerin yaptığı yardımların bir araya gelerek depremzedelere ulaşmasını sağlıyor. Bebek, erkek ve kadın olmak üzere birçok giysi, oyuncak, hijyen ve kişisel bakım malzemeleri merkezde toplanarak ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. Merkez vatandaşlardan gelen kuru gıda, iç çamaşırı, kadın, erkek ve çocuk pijaması, çorap, terlik, bot, eşofman, erkek ayakkabısı ve erkek kıyafeti yardımlarını kabul ediyor. Vatandaşlar acil ihtiyaca yönelik birinci el yardımlarını da Melih Savaş Yaşam Köyü'ne teslim edebiliyor.