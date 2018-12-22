İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Eskişehir’de doğada zarar gördüğü tahmin edilen ve vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bir atmaca tedavi altına alındı.

Eskişehir'de doğada zarar gördüğü tahmin edilen ve vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bir atmaca tedavi altına alındı.


Doğada duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri aracılığı ile Büyükşehir Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavi altına alınan atmacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.