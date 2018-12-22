Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Eskişehir'de doğada zarar gördüğü tahmin edilen ve vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bir atmaca tedavi altına alındı.

Doğada duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri aracılığı ile Büyükşehir Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavi altına alınan atmacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.