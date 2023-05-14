Yaralı halde bulunan ‘Şahin' jandarma ekiplerince tedavi ettirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince kanadından yaralı halde bulunan şahin tedavisi yaptırılarak doğaya salınmak üzere hayvanat bahçesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Keskin Mahallesi'nde kanadından yaralı halde şahin bulundu. Jandarma ekiplerince tedavi ve bakımı yapılan şahin, doğal ortamına salınmak üzere Eskişehir Sazova Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.