Yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Eskişehir'de bir vatandaş, yaralı halde bulduğu şahin tedavi altına alındı.

Seyitgazi ilçesinde duyarlı bir vatandaş, yaralı halde bulduğu şahini belediye görevlilerine teslim etti. Şahin, Seyitgazi Belediyesi tarafından yeterli imkân olmaması nedeniyle tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) teslim edildi. Tedavi altına alınan yaralı şahin iyileştikten sonra doğaya salınacak.