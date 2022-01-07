Yaralı köpeğe ilk müdahale 112'den geldi

Eskişehir'de trafik kazası sonucu yaralanan köpeğe ilk müdahaleyi yapan 112 Acil ekipleri, tedavisinin tamamlanması için ambulans ile hayvan barınağına götürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, gece 01.00 sıralarından medyana geldi. Acil vakadan dönen ambulans ile bir araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araç, olay anından orada bulunan köpeğe de çarptı. Yaralı köpeğe ilk müdahaleyi 112 Acil ekipleri gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından 112 görevlileri Yasin Özkara, Ahmet Çeliker ve Yeliz Karav tarafından yaralı köpek ambulans ile hayvan barınağına götürüldü. 112 Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Lojistik ve Teknik Destek Biriminde görevli Alican Buluş ve Mustafa Karuç, barınak ile irtibata geçerek yaralı hayvanın hayata tutunması için çaba gösterdiler.